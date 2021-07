Godin conferma: “Nandez ha un’offerta, il Cagliari la sta valutando. Il presidente ha detto…”

Diego Godin è in vacanza dopo la Copa America e ha parlato del suo futuro (in bilico) all’emittente Otra Cabeza.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho un altro anno di contratto con il Cagliari con opzione per un biennale. La prossima settimana torno ad allenarmi in Sardegna e ci vedremo con Nandez. Il presidente Giulini ha detto che siamo tutti sul mercato, se arrivano offerte verranno valutate. Per me si è parlato di Russia e Turchia, sarà il club a decidere. Il discorso vale per Nandez che ha ricevuto un’offerta importante. Il Cagliari non vorrebbe che andasse via nessuno, ma i club piccoli senza ingressi allo stadio dovranno rivedere certe cose”.

Ovviamente l’offerta importante per Nandez é quella dell’Inter e il diretto interessato vuole andarci a ogni costo: non resta che attendere, senza fretta, all’interno di una situazione indirizzata.

Foto: Twitter Cagliari