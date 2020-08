Godin: “Campionato difficile. Siamo felici perché abbiamo chiuso bene”

Diego Godin, difensore dell’Inter ha parlato ai microfoni dell’Inter commentato il secondo posto e la vittoria sull’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: “Finiamo un campionato difficile per tutto quello che è successo nel mondo: non è stato facile per nessuno. Abbiamo chiuso facendo molte cose buone, soprattutto in difesa, visto che siamo la squadra che ha subito meno gol, ma questo è il lavoro di tutta la squadra, che inizia dagli attaccanti. Siamo contenti perché siamo cresciuti e miglioreremo ancora in altre cose. La Serie A la vedevo da lontano ma ho visto che è un calcio duro, dove tutte le squadre difendono e attaccano molto bene. Ho avuto un periodo di crescita nella mia carriera giocando qua, piano piano ho trovato il mio posto dentro il campo, quello che chiede il mister. La Serie A è diversa dalla Liga: è un campionato più duro, basta guardare la parte alta della classifica dove ci sono molte squadre in pochi punti”.

Foto: sito ufficiale Inter