Godin-Cagliari, gli ultimi retroscena. Ranocchia-Genoa, il via libera Inter c’è da giorni

Diego Godin al Cagliari no stop, si vuole arrivare a una soluzione. Gli ultimi retroscena sono che il difensore vuole andare in Sardegna e che ha messo in stand-by qualsiasi altra soluzione, a costo di fare qualche piccola rinuncia lui. E l’Inter parla no stop con il Cagliari, si cerca una quadratura, è la volontà di tutti. Su Ranocchia siamo chiari: come anticipato sia il 3 che il 9 settembre, il via libera dell’Inter c’è da due settimane. È Ranocchia che continua a prendere tempo, vuole capire l’eventuale spazio in casa Inter, ma l’eventuale spazio non c’è. Il Genoa aveva pensato fortemente di prendere Juan Jesus dalla Roma, per la verità vorrebbe prendere sia il brasiliano che Ranocchia. E confida sempre che lo stesso Ranocchia apra completamente, se n’è parlato anche oggi: l’Inter ha già deciso di liberarlo…

Foto: Instagram personale