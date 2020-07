Godin: “Abbiamo vinto bene. Futuro? Voglio restare qui e fare qualcosa di importante”

Il difensore dell’Inter, Diego Godin, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto per 3-1 contro il Torino. Queste le sue parole: “L’importante è vincere partite come queste, in qualsiasi maniera. Abbiamo vinto bene, abbiamo preso un gol strano e loro non hanno mai passato il centrocampo. Credo la vittoria sia meritata. Sto bene, ora sto meglio. Partita dopo partita sto cercando la migliore forma. Futuro? Io sono venuto qua per fare qualcosa di importante, aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Ho portato qua la mia mentalità vincente. Voglio restare qua e fare qualcosa di importante per l’Inter“.

FOTO: Sito ufficiale Inter