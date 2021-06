GODFREY, LA VETRINA DEGLI EUROPEI PER LA CONSACRAZIONE

L’Inghilterra sta facendo emergere veramente tanti talenti, ma uno degli ultimi è il difensore centrale Ben Godfrey. Ora all’Everton, il centrale classe 1998, sta emergendo solo negli ultimi mesi, ovvero da quando Carlo Ancelotti gli ha dato fiducia facendolo giocare titolare nei Toffees. Adesso si è conquistato la Nazionale e gli Europei e lo scorso anno società come Milan e Roma hanno fatto qualche sondaggio per il difensore.

Ben Godfrey nasce a York il 15 gennaio del 1998 e comincia proprio nelle giovanili dello York City e successivamente nel Middlesbrough fino al suo trasferimento al Norwich City nel 2016. Godfrey si fa notare grazie al suo fisico e anche ad una discreta tecnica che gli può consentire, all’occorrenza, di giocare come mediano. Inizialmente era indisciplinato cercando spesso delle accelerazioni che lasciavano scoperte le difese, ma al Norwich riesce ad esordire in prima squadra. In estate del 2017 viene girato in prestito allo Shrewsbury Town con cui realizza 40 presenze e facendo due gol. Quel campionato da protagonista gli fa guadagnare un rinnovo col Norwich fino al 2022 e fa due capionati da titolare con i canarini realizzando 64 presenza tra il 2018 e il 2020 con ben 4 gol e contribuendo alla promozione in Premier League del Norwich. Ad ottobre del 2020 però viene ceduto all’Everton stipulando un quinquennale ed essendo la cessione più costosa della storia del club gialloverde. Ben Godrey, infatti, costa all’Everton circa 27 milioni di euro. Con i Toffees realizza 31 presenze in Premier, Ancelotti gli dà subito fiducia e il difensore lo ripaga con ottime prestazione che gli valgono anche la convocazione in Nazionale.

Foto: Sito Everton