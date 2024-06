Godfrey all’Atalanta, già oggi le visite. Il video dell’arrivo

Ben Godfrey sarà un difensore dell’Atalanta, confermata l’anticipazione inglese di qualche giorno fa. Il difensore classe 1998 sarà già oggi in Italia e quasi sicuramente svolgerà subito le visite, in modo da accellerare l’iter burocratico e per le ultime formalità. Godfrey sarà uno dei rinforzi nel reparto arretrato, l’accordo con l’Everton è stato perfezionato per circa 10 milioni. E Gasperini ha subito un rinforzo importante.