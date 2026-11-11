Gnonto: “Alla Fiorentina mi sento parte di qualcosa di grande. La decisione di lasciare l’Inter fu semplice”

11/11/2026 | 15:33:31

Willy Gnonto è tornato in estate in Italia dopo le diverse esperienze all’estero con le maglie di Zurigo e Leeds. Anni che lo hanno fatto crescere e maturare, come raccontato dallo stesso giocatore della Fiorentina ai canali ufficiali del club: “Ho capito di aver fatto la scelta giusta quando è arrivata, a sorpresa, la convocazione dell’Italia. Ero in Svizzera e mi sono reso conto che quel percorso mi aveva aiutato ad arrivare in Nazionale, probabilmente prima di quanto mi sarebbe successo. La decisione di lasciare l’Inter fu semplice: credevo nelle mie qualità e sapevo che, con il livello di quella rosa, trovare spazio in prima squadra sarebbe stato difficile. La Premier è stata un’esperienza bellissima e mi ha fatto crescere tanto. Il primo gol è stato speciale, così come quello contro lo United a Old Trafford. Però, sentivo il bisogno di tornare in Italia, mi sento a casa e a mio agio. Sembra che qui tifino tutti Fiorentina. Incontri tifosi viola ovunque e ti senti parte di qualcosa di grande”.

Foto: Instagram Gnonto