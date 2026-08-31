Gnonto alla Fiorentina: la svolta di ieri a tarda ora. Atteso Beto per le visite

31/08/2026 | 11:32:57

Gnonto si avvicina alla Fiorentina: la svolta di ieri a tarda ora ha dato i frutti sperati e il club gigliato si appresta ad abbracciare l’italiano in arrivo dal Leeds. Come anticipato da Lorenzo Canicchio, il calciatore arriverà in Toscana nelle prossime ore. E anche l’attaccante Beto, in arrivo dall’Everton, è atteso per le visite mediche a Firenze, operazione sotto i 20 milioni di euro.

Foto: Instagram Azzurri