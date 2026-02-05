Gnabry dopo il rinnovo: “Non avrei mai immaginato di rimanere in questo club per così tanti anni”

05/02/2026 | 16:14:38

Serge Gnabry, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato dopo il rinnovo fino al 2028 con i bavaresi.

Il sito ufficiale riporta le sue parole dopo il rinnovo: “Sono entusiasta di poter giocare per il Bayern per altri anni. I colloqui sono sempre stati positivi. Quando ho iniziato al Bayern, non avrei mai pensato che sarei rimasto qui per 10 anni entro la fine di questo contratto. Il mio obiettivo è continuare così. Siamo una vera unità e possiamo raggiungere grandi traguardi. Le ragioni per cui ho rinnovato il mio contratto sono la squadra, gli allenatori, l’intero club, i tifosi, la città e l’ambiente. Mi sento davvero a casa al Bayern”.

Max Eberl, membro del consiglio direttivo per lo sport, ha commentato: “Serge Gnabry è cresciuto al Bayern ed è uno dei pilastri assoluti di questa squadra. È estremamente importante sia in campo che nello spogliatoio. Ha vinto tutto con questo club e vuole ancora di più. Questo lo rende un modello. Rappresenta il Bayern”.

Queste invece le parole del direttore sportivo, Christoph Freund: “Tutti possono vedere quanto Serge Gnabry arricchisca il nostro gioco. È versatile in attacco, veloce, abile con la palla e nelle conclusioni. Siamo felici che continuerà a giocare per il Bayern, poiché ha un ruolo importante anche nella nostra squadra con il suo comportamento e il suo carattere”. Dal suo arrivo al Bayern, Gnabryu ha vinto sei titoli di Bundesliga, due Coppe di Germania, la Champions League, la Coppa del Mondo per Club, la Supercoppa UEFA e cinque Supercoppe nazionali.

Foto: X Bayern