Gnabry chiama Sané al Bayern: “Sarebbe un colpo importante”. Ma il City…

Leroy Sané, esterno offensivo del Manchester City, nelle scorse settimane è stato indicato dalla stampa tedesca come il grande obiettivo del Bayern Monaco per l’estate. Ma dopo la conferma di Hoeness (“Lo stiamo trattando”), lo stesso presidente del club bavarese ha poi frenato: “Le cifre chieste sono folli”. Ora ci pensa Serge Gnabry ad alimentare le voci, l’esterno tedesco ha parlato del legame con il compagno di Nazionale: “Mi piacerebbe giocare con lui. Andiamo d’accordo, anche fuori dal campo. È forte, sarebbe utile in qualsiasi squadra e per me è divertente giocare con lui. Sarebbe un vero e proprio colpo“. Ricordiamo, però, che la prima offerta da 80 milioni del Bayern per Sané è stata respinta dal City, che chiede una cifra superiore ai 100 milioni.

Foto: The National