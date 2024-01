Globe Soccer Awards, i premi assegnati e i vincitori

A Dubai è andata in scena la quattordicesima edizione dei Globe Soccer Awards. Diversi i premi in palio: miglior giocatore dell’anno, giocatore dell’anno scelto dai fan, miglior giocatrice dell’anno, miglior club maschile dell’anno, miglior club femminile dell’anno, miglior allenatore dell’anno, miglior centrocampista dell’anno, miglior portiere dell’anno, miglior giocatore emergente dell’anno, miglior presidente dell’anno, miglior agente dell’anno, miglior club dell’anno in Medio Oriente, miglior giocatore dell’anno in Medio Oriente.

Miglior giocatore emergente dell’anno: Jude Bellingham (Real Madrid)

(Real Madrid) Miglior giocatrice dell’anno: Aitana Bonmati (Barcellona)

(Barcellona) Miglior club dell’anno in Medio Oriente: Al Ahly (Egitto)

(Egitto) Miglior agente dell’anno: Jorge Mendes

Miglior direttore sportivo dell’anno: Cristiano Giuntoli

Miglior portiere dell’anno: Edersòn (Manchester City)

(Manchester City) Miglior centrocampista dell’anno: Rodri (Manchester City)

(Manchester City) Miglior club femminile dell’anno: Barcellona (Spagna)

(Spagna) Premio alla carriera da giocatore: John Terry

Premio alla carriera da allenatore: Lionel Scaloni

Miglior club dell’anno: Manchester City (Inghilterra)

Foto: Twitter Global Soccer Awards