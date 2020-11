Globe Soccer Awards, giocatore dell’anno 2020: Immobile e Cristiano Ronaldo tra gli 8 contendenti

Il prossimo 27 dicembre andrà in scena la premiazione per il Globe Soccer Awards 2020. Questi i contendenti per il “Miglior giocatore dell’anno”, il premio verrà assegnato a Dubai:

Ciro Immobile (Lazio)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Lionel Messi (Barcellona)

Marquinhos (Paris Saint Germain)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Sadio Mané (Liverpool)

Serge Gnabry (Bayern Monaco)

