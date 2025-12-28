Globe Soccer Awards: Dembelé eletto miglior giocatore dell’anno

28/12/2025 | 18:59:03

A vincere il premio di “Best men’s player 2025” dei Globe Soccer Awards è stato Ousmane Dembelé, battendo gli altri candidati: Mbappè, Raphina, Vitinha e Lamine Yamal.

Queste le sue parole sul palco dopo aver ricevuto il premio:

“Voglio innanzitutto ringraziare tutto il PSG, i miei compagni, il mio allenatore Luis Enrique e la mia famiglia. È stato un anno eccezionale, vincere la Champions League è difficile e siamo contenti di esserci riusciti”.

Foto: Instagram PSG