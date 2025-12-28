Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo eletto miglior giocatore del Medio Oriente

28/12/2025 | 19:15:09

A vincere il premio di “Best middle east player 2025” dei Globe Soccer Awards è stato Cristiano Ronaldo, battendo gli altri candidati: Salem Al-Dawsari, Karim Benzema e Riyad Mahrez.

Queste le parole del portoghese sul palco dopo aver ricevuto il premio:

“Grazie per questo incredibile premio. Per me è un piacere. Ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei compagni. È dura continuare a giocare ma la passione è sempre alta e mi spinge ad andare avanti. Non mi importa dove gioco, io sono sempre contento di giocare a calcio, segnare gol e vincere trofei. Voglio vincerne ancora e voglio raggiungere il numero di gol che sapete”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo