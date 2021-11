Globe Soccer Awards 2021: 4 italiani in nomination per il premio

Sono state svelate le nominations per il Best men’s player of the year 2021 dei Globe Soccer Awards che si terranno a Dubai il 27 dicembre. Quattro gli italiani candidati, un solo rappresentante della Serie A, ovvero Federico Chiesa.

Questo l’elenco:

César Azpilicueta (Chelsea)

Karim Benzema (Real Madrid)

Federico Chiesa (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Joshua Kimmich (Bayern)

Robert Lewandowski (Bayern)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Thomas Muller (Bayern)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Mohamed Salah (Liverpool)

Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Foto: Twitter Azzurri