Globe Soccer Awards 2020: Bayern Monaco club dell’anno, Real Madrid squadra del secolo

Il Bayern Monaco, vincitore in questo 2020 di campionato, Coppa di Germania, Champions League, Supercoppa di Germania e Supercoppa Europea ha vinto il meritato premio di squadra dell’anno ai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia è in corso di svolgimento ora a Dubai. Il Real Madrid è invece stato scelto come club del secolo: ha ricevuto il premio Emilio Butragueño, responsabile delle relazioni istituzionali ed ex calciatore del club spagnolo.

Foto: sito ufficiale Real Madrid