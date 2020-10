Glik non ha dubbi: «Lewandowski meritava il Pallone d’Oro»

Camil Glik ha parlato prima di Polonia-Italia dai microfoni della Rai. Il difensore del Benevento ha preso le parti del compagno di Nazionale Lewandowski che, causa Covid-19, non potrà godere di un premio a suo avviso più che meritato. «Purtroppo quest’anno il Pallone d’Oro non è stato assegnato, ma Robert lo avrebbe meritato – ha detto con convinzione -. Era la stagione giusta per riceverlo, però oggi viviamo in un mondo un po’ strano e diverso. Il campionato in Francia si è fermato, altri hanno giocato. E’ stato un peccato, ma alla fine non possiamo farci niente. Lewandowski è un giocatore forte, godiamocelo qua con noi».

Foto: PSN