Kamil Glik, difensore del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta: “E’ una delle tre finali che ci sono rimaste per salvarci, sappiamo cosa fare. Ci mancano punti per la salvezza, dobbiamo essere undici leoni in campo: per vincere stasera dovremo giocare una gara perfetta”.