Glik: “Coraggio Italia, siete un paese meraviglioso e vi rialzerete!”

“Coraggio Italia, sei meravigliosa e ti rialzerai!” E’ questo il messaggio lanciato da Kamil Glik, difensore polacco ed ex-capitano del Torino, oggi in forza al Monaco: “A Montecarlo c’è molta preoccupazione, la situazione sta peggiorando. Da qualche giorno è vietato uscire di casa, si sta chiudendo tutto, come in Italia. – dice a La Gazzetta dello Sport – Si sta capendo che la minaccia è molto seria. Leggo i giornali italiani, seguo i vostri tg: in Italia ho vissuto 6 anni bellissimi, è la mia seconda casa nella quale ho lasciato un pezzo di cuore, soprattutto a Torino che purtroppo è una delle città dove c’è più pericolo. Il vostro Paese mi ha accolto da ragazzino a braccia aperte facendomi diventare uomo e professionista. Vedere l’Italia così sofferente mi lascia molto triste. Il numero dei morti è spaventoso, più di quelli in Cina: siete un Paese meraviglioso, vi rialzerete.”

Foto: UEFA.com