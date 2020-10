Glik: «Ci siamo preparati, possiamo creare molti problemi all’Italia»

Kamil Glik potrebbe comporre con il giovane Walukiewicz del Cagliari (classe 2000) una coppia tutta italiana contro la Nazionale di Roberto Mancini. In Polonia-Italia sarà il più anziano della sua squadra e ci tiene a fare bella figura al pari dei suoi compagni. «Ci aspettiamo un incontro pesante – ha detto alla Gazzetta dello Sport – però ci sentiamo preparati e penso che domani possiamo creare molti problemi agli azzurri». Il difensore, che ha firmato di recente con il Benvento («Sono molto contento della decisione presa, abbiamo già sei punti. Faremo bene»), scherza sulla possibilità di chiedere un premio a Boniek in caso di successo. «Gli domanderemo qualche bonus in più se dovessimo vincere…».

Foto: PSN