Glik chiarisce: “Ho sempre avuto rispetto e lottato per voi, nessuno cancella i ricordi col Torino”

Kamil Glik ha voluto fare chiarezza dopo l’episodio che lo ha visto protagonista in Benevento-Torino con la sua esultanza dopo il gol (poi annullato) contro la sua ex squadra. Ecco le parole del difensore polacco rilasciate tramite un post sui propri canali social: “Cari tifosi, visto la polemica che si è creata in giro dopo la mia esultanza dopo il mio gol e la mancanza di rispetto. Penso proprio il contrario perché se rispetti l’avversario devi trattarlo in modo serio!!! Invece la mancanza di rispetto verso di voi e verso il Toro sarebbe trattandovi al 50%. Ho sempre avuto rispetto verso di voi, ho sempre lottato per voi, niente e nessuno cancella tutti questi ricordi che ho dentro di me”.

