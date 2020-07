Glik-Benevento, tutti gli accordi sono di sei giorni fa

Archiviato il discorso promozione, il Benevento è al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione di Serie A. Non solo Remy per l’attacco, il club di Vigorito vuole piazzare un colpo di assoluta esperienza anche in difesa: il nome individuato dai campani è quello di Kamil Glik, con il quale sono stati raggiunti tutti gli accordi già sei giorni fa. E in casa Benevento cresce la fiducia di poter trovare la definitiva quadratura con il Monaco, proprietario del cartellino del giocatore in scadenza nel 2021. Al club di Vigorito è stato proposto Iturbe circa un mese e mezzo fa, ma la situazione non è andata avanti. Per Gervinho, invece, per ora non ci sono i margini.

Foto: PSN