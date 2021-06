Gli Usa vincono la finale della Concacaf Nations League

Successo per gli Stati Uniti che hanno battuto in finale il Messico per 3-2 ed hanno vinto il titolo della prima edizione della CONCACAF Nations League. In campo dall’inizio i due giocatori che militano in Serie A, da una parte Mckennie e dall’altra Lozano. Una partita ricca di gol e spettacolo con la gara che, nei tempi regolamentari, è terminata 2-2: in gol per il Messico Corona (1′) e Lainez (79′), per gli USA è andato a segno Reyna (27′) e lo juventino Mckennie (82′). Gli americani hanno vinto grazie ad un penalty realizzato da Pulisic durante i supplementari, al 114′.

What a game! What a night! pic.twitter.com/2x8Ubj2FZq — U.S. Soccer MNT (@USMNT) June 7, 2021

Foto: Twitter U.S. Soccer