Gli ultras della Lazio insorgono: “Mercato ridicolo e improvvisato. Il progetto non esiste”

Avevamo parlato ieri sera di un mercato della Lazio non adeguato alle ambizioni del club e della tifoseria. Quest’oggi non si è fatta attendere la risposta della Curva Nord biancoceleste, che è insorta contro la società per un mercato definito “ridicolo e improvvisato”.

Gli ultras della Lazio annunciano una contestazione in un volantino che è stato fatto circolare anche sui social, dove si legge: “Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste”.

Foto: Logo Lazio