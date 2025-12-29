Gli striscioni dell’Olimpico per De Rossi: “Avversari sì, nemici mai. DDR figlio di Roma”

29/12/2025 | 21:43:45

Daniele De Rossi è tornato a Roma per la prima volta da avversario all’Olimpico. Il tributo del popolo giallorosso è stato giusto e caloroso, con tanti striscioni, cori, applausi per l’ex “Capitan Futuro”.

Uno striscione recitava: “Bentornato a casa Daniele”, un altro: “Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma”.

DEL ROMANISMO RIMARRAI SEMPRE IL VANTO! BENTORNATO A CASA DANIELE”. Dalla Nord: “SEMPRE E PER SEMPRE LA NOSTRA BANDIERA”, gli striscioni in Curva Sud.

Foto: X Roma