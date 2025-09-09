Gli “italiani” in campo in Africa: Nzola in gol. Lookman ammonito, in campo anche Zambo Anguissa

10/09/2025 | 00:00:19

Oggi si sono disputate anche diverse partite di qualificazione ai Mondiali tra nazionali africane, con diversi giocatori protagonisti della Serie A scesi in campo. Vediamo come è andata nel dettaglio:

Zimbabwe-Rwanda 0-1

Jordan Zemura (Udinese) in campo 90 minuti per lo Zimbabwe.

Capo Verde-Camerun 1-0

Zambo Anguissa (Napoli) in campo 90 minuti per il Camerun.

DR Congo-Senegal 2-3

Boulaye Dia (Lazio) e Cheikh Niasse (Hellas Verona) in panchina tutta la partita con il Senegal.

Sudafrica-Nigeria 1-1

Fisayo Dele-Bashiru (Lazio) in campo 90 minuti, ha fornito un assist. In campo 90′ anche Ademola Lookman (Atalanta), che è stato ammonito con la sua Nigeria.

Angola-Mauritius 3-1

M’Bala Nzola (Pisa) in campo 45 minuti, segnando un gol per l’Angola.

Gabon-Costa d’Avorio 0-0

Antony Oyono (Frosinone) è rimasto in campo 90 minuti, Jeremy Oyono (Frosinone) invece non è neanche entrato per il Gabon.

Evan Ndicka (Roma) e Odilon Kossounou (Atalanta) in campo 90 minuti, Vakoun Issouf Bayo (Udinese) ne ha invece giocati 7. Tutti e tre vestono la maglia della Costa d’Avorio.

Foto: Instagram Lookman