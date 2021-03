Gli ingaggi in Ligue1: Nzonzi e Milik scalano la classifica

L’odierna edizione de L’Equipe ha pubblicato la classifica stilata in base alle cifre degli stipendi dei calciatori di Ligue 1. Senza nessuna sorpresa, comandano Neymar e Mbappé, rispettivamente al 1° e 2° posto. Non solo, ma l’intera Top 10 è costituita da soli giocatori del PSG, tanto che il primo dei non parigini sia Ben Yedder al 12° posto. Scalano posizioni anche due ex Serie A, come Nzonzi e Milik, appaiati al 16° con 3,7 milioni. Escludendo i paperoni parigini questa è la classifica dei giocatori più pagati:

1. Wissam Ben Yedder (Monaco) 6 milioni

2. Cesc Fabregas (Monaco) 5.5 milioni

3. Memphis Depay (Lione) 4.4 milioni

4. Florian Thauvin (Marsiglia) 3.9 milioni

5. Steven Nzonzi (Rennes) 3.7 milioni

5. Arkadiusz Milik (Marsiglia) 3.7 milioni

7. Valerie Germain (Marsiglia) 3 milioni

8. Houssem Aouar (Lione) 2.9 milioni

9. Laurent Koscielny (Bordeaux) 2.8 milioni

9. Renato Sanches (Lille) 2.8 milioni

9. Thiago Mendes (Lione) 2.8 milioni

9. Kevin Volland (Monaco) 2.8 milioni

9. Gelson Martins (Monaco) 2.8 milioni

Foto: Twitter OM