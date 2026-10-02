Gli Emirati Arabi Uniti minacciano il Regno Unito: se le sanzioni al City saranno corpose, ridurranno gli investimenti

02/10/2026 | 16:17:44

Il caso Manchester City, accusato di aver violato diverse regole finanziarie della Premier League, tiene banco in Inghilterra tra mass media, ex giocatori e tifosi. Il fondo di investimento di Abu Dhabi, che nel 2008 acquistò il City, ha fatto sapere, secondo quanto riportato da Bloomberg, che ridurrà sensibilmente i propri investimenti sul suolo britannico se le sanzioni al Manchester City dovessero essere pesantissime. Si parla, infatti, di punti di penalizzazione, retrocessione e, addirittura, revoca dei titoli vinti sul campo. Gli EAU hanno investito, soltanto negli ultimi cinque anni, una somma di circa 36 milioni di euro in Gran Bretagna su settori come scienza, difesa e tecnologia. In attesa del verdetto finale, si preannunciano mesi tesissimi sotto tutti i punti di vista.

Foto: Sito Manchester City