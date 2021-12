Gli Azzurri nell’hotel delle ‘Notti Magiche’ per il brindisi di Natale con il presidente Gravina

Un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale, per salutare un anno indimenticabile e guardare avanti, ad un 2022 che il 24 marzo a Palermo vedrà la Nazionale tornare in campo con l’obiettivo di regalarsi un biglietto per il Qatar.

Nell’hotel romano che aveva ospitato le ‘Notti Magiche’ di EURO 2020, gli Azzurri si sono ritrovati oggi a pranzo insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina e al Ct Roberto Mancini. Non poteva ovviamente mancare un’ospite che dall’11 luglio scorso è diventata parte integrante del gruppo, quella Coppa alzata al cielo a Wembley e in bella mostra al Parco dei Principi accanto al backdrop del trionfo londinese.

Rivolgendo alla squadra e allo staff gli auguri di buone feste, il presidente Gravina ha fatto un brindisi a distanza anche con alcuni dei Campioni d’Europa collegati in video per l’occasione. Con tutti l’appuntamento è per il nuovo anno, tra tre mesi c’è un Mondiale da conquistare.

Foto: sito FIGC