Gli auguri di Percassi: “Buon Natale dalla famiglia dell’Atalanta. Con un pensiero rivolto a chi non c’è più”

Tramite il sito ufficiale dell’Atalanta, il presidente Antonio Percassi ha voluto fare i propri auguri di Natale a tutti i tifosi della Dea. Questo il testo della lettera: “È Natale!

È un momento unico e speciale da trascorrere in famiglia, vicino alle persone più care.

Un pensiero commosso è rivolto a chi non c’è più, ma è sempre presente nei nostri cuori, in mezzo a noi!

È Natale! Tantissimi auguri tutti nerazzurri dal Presidente Antonio Percassi e da tutta la famiglia Atalanta!

Tante nazionalità, la rosa dei giocatori nerazzurri parla lingue diverse: dall’olandese al croato, dallo sloveno all’ucraino, dal russo allo spagnolo, dal portoghese all’albanese, dal danese al turco, dal tedesco all’italiano… L’augurio è però unico: Buon Natale!”.

Foto: Twitter Atalanta