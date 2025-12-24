Gli auguri di Natale della Juventus. Spalletti: “Ho chiesto una cosa speciale a Babbo Natale”

24/12/2025 | 15:45:36

La Juventus, tramite Instagram, ha condiviso il video in cui i giocatori bianconeri fanno gli auguri di buon Natale ai tifosi bianconeri. In particolare Mattia Perin e Luciano Spalletti hanno voluto mandare dei messaggio speciali ai supporters juventini.

Perin: “Oggi siamo alla vigilia delle feste vi auguro tanto amore, perché l’amore non è la ricerca dell’uguaglianza ma della diversità complementare. Amatevi, vogliatevi bene e godetevi le vostre feste con le vostre famiglie”.

Spalletti: “Nella letterina Babbo Natale ho richiesto una cosa speciale, anche che i tifosi della Juventus e tutti i tifosi del calcio in generale passino un buonissimo Natale delle buone feste e un felice anno nuovo”.

Foto: sito Juventus