Gli auguri di De Laurentiis: “Buon Ferragosto ai tifosi del Napoli e a tutta la squadra’

15/08/2025 | 13:30:03

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su X ha pubblicato gli auguri di buon Ferragosto ai tifosi del Napoli, alla squadra e a tutto il Mondo azzurro.

Le sue parole: “Buon Ferragosto ai nostri tifosi e simpatizzanti in tutto il mondo e alle loro famiglie. Auguri anche a mister Conte, al suo staff, ai nostri calciatori e a tutti i collaboratori del Napoli e della Filmauro”.

Foto: X Napoli