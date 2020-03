Gli arbitri delle Semifinali di ritorno di Coppa Italia: Juve-Milan a Rocchi, per Napoli Inter c’è Doveri

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare valide per le Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019/20. Juventus-Milan sarà diretta da Gianluca Rocchi di Firenze, che aveva diretto i bianconeri già ai Quarti con la Roma ed in altre tre occasioni in questo campionato. Napoli-Inter di giovedì, invece, a Daniele Doveri della sezione di Roma1.

Di seguito il quadro completo:

JUVENTUS – MILAN Mercoledì 04/03 h. 20.45

ROCCHI

MONDIN – GALETTO

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – INTER Giovedì 05/03 h. 20.45

DOVERI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI