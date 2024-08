Inter, gli agenti di Palacios in sede

Come già anticipato nelle scorse giornate , il difensore del Talleres Tomás Palacios sarà un calciatore dell’Inter. Secondo Gianluigi Longari, l’operazione che porterà il difensore argentino ai nerazzurri è ormai in dirittura d’arrivo, con cifre che oscillano dai 6,5 ai 7 milioni di euro. Gli agenti del classe 2003 erano, nel pomeriggio, nella sede dell’Inter per trattare gli ultimissimi dettagli dell’operazione.

Foto: Instagram Palacios