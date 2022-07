Gli agenti di Morata a Milano: in agenda incontro con la Juve

Gli agenti di Alvaro Morata sono in Italia, a Milano, e già in serata, quasi sicuramente, incontreranno la Juventus. La situazione dell’attaccante è chiara: dopo due anni di prestito, la Juve ha rispedito all’Atletico Madrid l’attaccante spagnolo, ma ha ancora una speranza di poter riportare l’attaccante alla corte di Allegri.

Ovviamente non ai 35 milioni pattuiti per il riscatto (sotto questo punto di vista il tempo è già scaduto), ma a condizioni diverse più favorevoli. Proprio per questo ci sarà un incontro con gli agenti di Morata.

Foto: twitter Juve