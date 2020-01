Affari ufficiali LIVE: Hellas Verona, arriva temporaneamente Di Gaudio

Si conclude oggi la finestra invernale di calciomercato. Il gong finale è fissato per le ore 20:00 (alle 21:00 per Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia), sarà una giornata frenetica e come sempre piena di colpi di scena. Di seguito il live, minuto per minuto, di tutti gli affari ufficiali della giornata.

13.11 – Fermana, ecco Esposito dalla Sicula

13.10 – Atletico Madrid, Carrasco torna Dalian Yifang in prestito

13.03 – Arsenal, in arrivo Cedric Soares dal Southampton

12.51 – Gubbio–Sambenedettese, perfezionato scambio: Bove–Cenciarelli

12. 42 – Barcellona, acquistato Trincao dal Braga

12.39 – Spezia, dall’Hellas Verona arriva temporaneamente Di Gaudio

12.34 – Inter, ceduto Luka Simic all‘Empoli

12.23 – Pescara, presi Dumbravanu e Mbjeshova

12.13 – Milan, rientra Capanni dal prestito al Novara

12.03 – Roma, ritorna Nzonzi dalla Turchia

11.56 – Fermana, dal Vicenza acquistato il difensore Bonetto

11.43 – Inter, presa la promessa uruguaiana Satriano

11.38 – Fiorentina, colpo Igor: prestito con obbligo di riscatto

11.34 – Bologna, ceduto Dzemaili allo Shenzhen

11.33 – Rangers, colpo Ianis Hagi per Gerrard

11.16 – Ternana, in attacco arriva Ferrante dal Pescara

11.14 – Reggiana, Haruna torna allo Spezia

11.07 – Fiorentina, ecco Duncan: prestito con obbligo di riscatto

10.44 – Fiorentina, ceduto Ranieri in prestito all’Ascoli

10.36 – Atalanta, colpo Tameze dal Nizza: prestito con diritto

10.24 – Torino, Iago Falque ceduto in prestito al Genoa

10.03 – Hellas, preso Dimarco dall’Inter in prestito con diritto di riscatto

00.55 – Liverpool, rinnovo di due anni per il baby Boyes

00.50 – Burnley, arriva il centrocampista Brownhill

00.40 – Colonia, dal QPR arriva Leistner. Sobiech al Mouscron

00.35 – Celta Vigo, colpo in attacco: preso Fedor Smolov

00.25 – Getafe, preso Chema Rodriguez. Contratto fino al 2023

00:10 – Novara, colpo Lanni. Marchegiani in prestito all’Ascoli