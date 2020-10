Si è conclusa alle ore 20:00 l’ultima giornata di calciomercato andata in scena all’Hotel Sheraton di Milano. Una giornata frenetica e movimentata per i direttori sportivi e per tutti gli addetti ai lavori. Si chiude una finestra anomala, con Ottobre che sostituisce Agosto. Di seguito tutti gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di mercato, senza dimenticare i molti affari sfumati.

20.55: Empoli, ufficiale risoluzione consensuale con Luca Antonelli

20.53: Vicenza, dall’Atalanta arriva in prestito il centrocampista Jacopo Da Riva

20.51: Avellino, presi Giuseppe Fella e Andrea Errico

20. 35: Besiktas, arriva Rachid Ghezzal in prestito dal Leicester

20.33: Ascoli, preso Oliver Kragl in prestito dal Benevento

20.21: Guth dall’Atalanta al Pescara

20.18: Brkic arriva in prestito al Cagliari dall’Empoli

20.16.: Rennes, Brassier prestato al Brest

20.13: Verona, rescissione del contratto per Almici

20.08: Salernitana, c’è l’esterno Baraye dal Padova

20.04: Udinese, ecco Makengo dal Nizza

19.59: Frosinone, arriva il centrocampista Carraro dall’Atalanta

19.58: Gojak è il nuovo trequartista del Torino

19.58: Genoa, ceduto Jagiello al Brescia

19.57: Crotone, arriva Siligardi dal Parma

19.58: Udinese, ecco Deulofeu

19.56: Sampdoria, ecco il croato Karlo Letica

19.55: Cagliari, ecco Ounas. Arriva dal Napoli

19.54: Fiorentina, ecco José Callejon per il dopo Federico Chiesa

19.51: Strasburgo, dal Metz c’è il senegalese Habib Diallo

19.48: Parma, ecco Osorio dal Porto

19.40: Bari, ecco Montalto

19.35: Palumbo rinnova con la Samp fino al 2022 e va in prestito alla Ternana

19.30: Bologna, dall’Atalanta arriva il 2002 Viviani in prestito

19.24: Hiljemark passa all’Aalborg

19.23: Il Venezia ha ceduto Yuri Senesi alla Cavese in prestito

19.20: Hellas Verona, arriva Kalinic

19.14: United, ecco Telles. Firma per quattro anni

19.13: Parma, ecco Maxime Busi: arriva dallo Charleroi

19.11: Triestina, arriva Calvano dall’Hellas Verona

19.05: Pordenone, dall’Udinese arriva Perisan

18.55: Sassuolo, arriva Maxime Lopez dal Marsiglia

18.50: Perugia, ecco Favalli dalla Reggiana

18.45: Hertha Berlino, dall’Arsenal arriva Guendouzi

18.33: Roma, Perotti al Fenerbahce

18.31: Crotone, ecco Luperto dal Napoli

18.30: Cavese, arriva Pompetti dall’Inter

18.26: Napoli, depositato il contratto in Lega di Bakayoko

18.18: Hellas Verona, ecco Ceccherini

18.13: Benevento, Volpicelli alla Juve Stabia. E Alessio Donnarumma rescinde il contratto

18.10: Benfica, Semedo in prestito al Reading

18.06: Bayern Monaco, dal Marsiglia arriva Bouna Sarr

18.01: Olympiacos, ecco Ruben Vinagre. Arriva dal Wolverhampton

18.00: Ascoli, dal Torino arriva l’attaccante Ibrahimi

17.55: Fiorentina, arriva Barreca

17.50: Juventus, ecco Federico Chiesa. Arriva dalla Fiorentina. Depositato il contratto in Lega

17.36: Justin Kluivert saluta la Roma, è stato ceduto a titolo temporaneo al Lipsia fino al 30 giugno 2021

17.31: Frosinone, c’è il Portogallo nel futuro di Trotta. Firma per il Famalicao

17.27: Crotone, arriva Djidji in prestito dal Torino

17.20: Salernitana, Cernigoi in prestito alla Juve Stabia

17.08: Cosenza, ecco Matosevic in porta. Triennale per lui

17.05: Spezia, arriva Provedel

17.00: Mattia Bani è un nuovo difensore del Genoa

16.58: De Sciglio dice addio alla Juve, c’è il Lione

16.52: Juventus, Mattia De Sciglio passa al Lione in prestito

16.42: Monza, dall’Inter arriva Pirola

16.32: Milan, arriva Pobi Filip dalla Dinamo Zagabria

16.21: Juventus, ecco Douglas Costa al Bayern Monaco. Il Bayern rende noto anche l’arrivo di Choupo-Moting

16.20: Nicolussi Caviglia al Parma, arriva dalla Juve

16.10: Inter, l’attaccante Mulattieri passa al Volendam

15.55: Siviglia, Bryan Gil passa all’Eibar

15.45: Chievo Verona, ecco Ciciretti

15.40: Crotone, dalla Pro Vercelli arriva Bruzzantini a titolo definitivo

15.30: Udinese, torna Pussetto dal Watford. Arriva in prestito

15.25: Virtus Francavilla, il centrocampista Bovo passa alla Juve Stabia

15.20: Foggia, dal Catania arriva Curcio

15.16: Napoli, tesserato il giovane Facchini

14.58: Mirko Antonucci in prestito dalla Roma alla Salernitana.

14.51: L’Ascoli ufficializza Davide Petrucci al Cosenza e Diogo Costa Pinto in prestito al Potenza.

14.48: Il difensore Rafa Navarro lascia in prestito il Deportivo Alaves per l’Istra.

14.43: La Paganese ingaggia il difensore Alessandro Curci dalla Caronnese.

14.42: La Fermana ufficializza il prestito dall’Ascoli dell’attaccante Francesco Intinacelli.

14.33: Il portiere Luca Zidane, figlio di Zinedine, va al Rayo Vallecano.

14.18: Il Cosenza prende Gennaro Borrelli in prestito con diritto di riscatto dal Pescara.

14.14: Eibar, dal Siviglia arriva Alejandro Pozo.

13:43: L’Entella prende Davide Mazzocco in prestito dalla Spal.

13.34: Arezzo, dalla Sampdoria arriva Di Nardo in prestito.

13.32: Il Paris Saint-Germain rinnova Arnaud Kalimuendo e lo manda in prestito al Lens.

13.30: Trabzonspor, preso l’ex Fiorentina Vitor Hugo, che lascia il Palmeiras.

13.25: Chievo, arriva il difensore Guillaume Gigliotti dal Crotone.

13.06: Ascoli, preso in prestito l’esterno offensivo Nicholas Pierini dal Sassuolo.

13.00: Siviglia, preso Idrissi dall’Az Alkmaar. Accordo fino al 2025.

12.50: Sessegnon in prestito dal Tottenham all’Hoffenheim

12.45: Il Cosenza prende in prestito dal Lecce il difensore Brayan Vera Ramirez

12.10: Il Novara prende in prestito dal Parma l’attaccante Eric Lanini.

12.05: La Casertana ingaggia l’attaccante Francesco Fedato. Contratto biennale

12.00: Il Lecce prende Dermaku dal Parma. Prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A

11.45: Il Parma prende in prestito Cyprien dal Nizza

11.40: Il Sassuolo ufficializza Schiappacasse dall’Atletico Madrid

11.35: La Fiorentina prende il difensore Martinez Quarta dal River Plate

11.25: Il PSG prende Danilo Pereira dal Porto in prestito con diritto di riscatto

11.02: Il Foggia ufficializza l’arrivo di Garofalo, Curcio, Iannone e Kalombo

10.45: Davide Castelli passa dal Villarreal al Genoa

10.40: Matteo Darmian passa dal Parma all’Inter.

10.30: Wilgot Marshage passa al Milan dall’IFK Lidingö.

10.15: L’Everton ufficializza il difensore Ben Godfrey per 30 milioni dal Norwich.

9.02: Parma, preso Valentin Mihăilă dal Craiova.