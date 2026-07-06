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Glasner: “Sono lieto di unirmi al Nottingham Forest come allenatore. Non vedo l’ora di iniziare”

06/07/2026 | 11:58:14

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Il nuovo tecnico del Nottingham Forest Oliver Glasner, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione della sua nomina ad allenatore della prima squadra. Queste le sue parole:
Sono lieto di unirmi al Nottingham Forest come allenatore. Fin dalle prime conversazioni con il proprietario e la dirigenza, mi è apparso evidente che hanno una visione chiara per questa società e piena fiducia in me e nel mio staff per costruire insieme un futuro solido a lungo termine. Questa fiducia e questo impegno condiviso, insieme al potenziale che vedo nella squadra, sono stati fattori chiave per me e sono entusiasta di ciò che potremo raggiungere insieme.
Il Nottingham Forest è un club dal prestigio e dalla storia incredibili, due volte campione d’Europa e con una delle tifoserie più appassionate del calcio. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che possa aiutare il club a raggiungere nuovi traguardi negli anni a venire e di cui i nostri tifosi possano essere orgogliosi.
La mia priorità immediata è incontrare i giocatori e lo staff e mettermi subito al lavoro con l’inizio della preparazione pre-campionato. Sono entusiasta per il futuro e lavorerò instancabilmente per rappresentare questo grande club con orgoglio e per portare al successo sul campo. Non vedo l’ora di iniziare”.
Foto: X Palace