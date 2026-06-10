Glasner: “Per accettare un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione altrimenti non si fa nulla”

10/06/2026 | 16:35:14

Il tecnico austriaco ex Crystal Palace Oliver Glasener, ha risposto alle domande dei quotidiani austriaci Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten. Queste le sue parole:

“È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c’è, non si fa nulla”.

Foto: X Palace