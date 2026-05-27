Glasner: “Il miglior modo per dire addio”

28/05/2026 | 00:15:01

Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, commenta così ai microfoni di Sky la vittoria in Conference League: “Siamo una grande famiglia anche nel club, è bello condividere questo momento con le persone che ami di più. Penso e spero che sia il modo migliore per dire addio a questo club, andar via ora con un trofeo consentendo al Crystal Palace di giocare ancora in Europa. La giocherà con un anno di ritardo, meritavamo di giocarla già quest’anno però il regolamento ha detto no e l’abbiamo accettato. Non ci siamo mai lamentati, l’abbiamo presa come una sfida e l’abbiamo vinta. Abbiamo una deviazione e questo rende la nostra vittoria ancora più importante”.

Foto: X Palace