Glasner: “Ha ragione Guardiola, il Napoli tra le più forti in Europa. Sono come il Bayern Monaco”

Troppo Napoli per l’Eintracht Francoforte di Oliver Glasner. Il club tedesco lascia la Champions League dopo aver perso sia all’andata (0-2 in Germania) che al ritorno (3-0) contro gli azzurri di Luciano Spalletti agli ottavi di finale della competizione. Alcune parole del tecnico rilasciate ai microfoni di Amazon Prime Video: “Sono d’accordo con Guardiola, il Napoli è tra le squadre più forti in circolazione. Noi abbiamo provato a segnare, ma il Napoli ha una gran difesa. Lo Scudetto ormai è cosa fatta, possono fare bene in Champions. E’ una squadra che sicuramente avrà da dire la sua, non solo in campionato, ma anche in Europa”. L’allenatore, in conferenza stampa, ha poi aggiunto: “Ci abbiamo provato ed era impossibile, il Napoli è decisamente più forte. Non posso fare paragoni con la Premier League e il Manchester City, ma sono al livello del Bayern Monaco”.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht Francoforte