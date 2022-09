Glasgow Rangers-Napoli, le formazioni ufficiali

A più di un’ora dal fischio d’inizio di Glasgow Rangers-Napoli, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League, sono state rese note le scelte di formazioni dei due allenatori. Eccole di seguito:

Glasgow Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Jack, Davis; Arfield, Morelos, Kent. All. Von Bronckhorst.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Simeone. All. Spalletti

Foto: Twitter Napoli