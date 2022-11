Glasgow Rangers da incubo. Mai nessuno così male nella fase a gironi della Champions

Peggio di così era difficile da fare. Dopo la finale persa di Europa League i tifosi speravano in un girone di Champions ad alto livello, ma così non è stato. Il Glasgow Rangers di mister Van Bronckhorst è diventata la peggior squadra di sempre nella storia della competizione. Solamente 2 gol fatti ma 22 subiti e il conseguente ultimo posto nel girone firmano un record in negativo che sicuramente non farà piacere ai tifosi ed al club.

Foto: Twitter Rangers