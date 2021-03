Glasgow Rangers, cinque giocatori violano il protocollo Covid. La Federazione li squalifica per 6 partite

Cinque giocatori dei Glasgow Rangers, sono stati squalificati per 6 partite in quanto rei di aver violato il protocollo contro il Covid-19. Questo quanto annunciato dalla Federazione scozzese circa i fatti risalenti al mese scorso, e riportati da France Football. Si tratterebbe di Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude e al portiere Brian Kinnear. I cinque, nonostante le pubbliche scuse, hanno dovuto isolarsi per 10 giorni dopo aver partecipato a una festa a Glasgow, interrotta dalla polizia.

La SFA ha dichiarato in un comunicato stampa che i 5 giocatori, già multati dal loro club, sarebbero stati sospesi per 6 partite. Tuttavia una sospensione che non avrà conseguenze sportive per i Rangers, già incoronati campioni di Scozia.

Foto: Twitter Rangers