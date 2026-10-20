Giuseppe Signori torna in azzurro: sarà il capo delegazione della Nazionale Under 20

20/10/2026 | 12:47:35

Giuseppe Signori torna in azzurro, questa volta con un ruolo diverso rispetto a quello ricoperto da protagonista sul campo. L’ex attaccante sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale Under 20, guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata. La nomina è stata ufficializzata dalla FIGC e rappresenta un nuovo capitolo nel percorso dell’ex bomber, pronto a mettere la propria esperienza a disposizione dei giovani talenti italiani.

La decisione è stata presa dal commissario federale Giovanni Malagò, in accordo con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia. Proprio Ranieri ha accolto con soddisfazione il nuovo ingresso: “Siamo molto felici di accogliere Giuseppe Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20”. Poi ha aggiunto: “Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità”.

Ranieri ha sottolineato anche il valore che Signori potrà portare all’interno del gruppo: “La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale”.

Grande emozione anche da parte dell’ex attaccante, che ha commentato così il ritorno in Federazione: “Tornare in azzurro è un’emozione speciale e un grande motivo d’orgoglio”. Signori ha poi ringraziato Malagò per l’opportunità ricevuta: “Ringrazio il presidente Malagò per avermi offerto questa possibilità, sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla FIGC e alla maglia azzurra”.

Foto: instagram Signori