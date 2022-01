Giuseppe Rossi sulla Fiorentina: “Sono contento di vederla finalmente lottare per i posti europei. Vlahovic? Ha tanta voglia di dimostrare”

Giuseppe Rossi, attraverso un’intervista a Rtv38, ha parlato anche della Fiorentina: “Sono molto contento di vedere la Fiorentina lassù, a lottare per i posti europei. Mister Italiano sta facendo un grande lavoro. Lo hanno preso all’ultimo, quindi sta facendo dei piccoli miracoli. Si vede che il gruppo lo segue, è un bel segnale. C’è entusiasmo in città, sono qui per le feste e vedo i tifosi molto contenti del lavoro svolto. Per lo stesso motivo sono contento anch’io. Vlahovic? Sono molto contento di vederlo così, è un ragazzo serio: ha voglia di dimostrare. Specialmente quest’anno mi ha sorpreso per la continuità. Ha fatto benissimo l’anno scorso, ma spesso si cala alla seconda stagione. Lui invece si sta confermando, è capocannoniere del campionato: è un patrimonio della Fiorentina. Ci sono tante discussioni su di lui, ma lo vedo concentrato e questo a me piace tanto”.

