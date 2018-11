Giuseppe Rossi: “No ai pregiudizi, sono fisicamente integro. Non ho 40 anni, ma 31”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Giuseppe Rossi, attaccante rimasto senza contratto dopo l’ultima stagione con il Genoa, ha parlato di come si sta allenando negli Stati Uniti e della sua voglia di tornare a giocare: “Mi alleno tutti giorni con una squadra della MLS e lavoro anche con un mio piccolo team di preparatori. Mi sento bene e mi manca solo di giocare una partita, ma fisicamente sto alla grande. Ho tanta voglia di rimettermi in discussione. Non cerco un contratto da 5 anni che mi faccia guadagnare milioni di euro. Io voglio dimostrare di essere un calciatore. Cosa mi infastidisce? Il pregiudizio che c’è nei miei confronti. E’ dura star fuori perché qualcuno ha paura degli infortuni passati se fisicamente sei integro. E’ una cosa che non lo posso proprio digerire. Io cerco la felicità, la sensazione di poter dire che posso giocare ancora ad alti livelli. Mi basta un’occasione. Non ho 40 anni, ma 31… Sono ancora giovane e davanti a me ho molte stagioni importanti”. Rossi infine rivela di sognare ancora la Nazionale: “Io sono nato negli Stati Uniti, ma sono un azzurro, ho sempre tifato per l’Italia e ho anche vestito la maglia azzurra 30 volte. E’ uno degli obiettivi che mi porrò quando avrò una squadra”.

Foto: Twitter Giuseppe Rossi