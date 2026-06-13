Giuseppe Commisso: “Vogliamo continuare i progetti di mio padre legati alla Fiorentina”

13/06/2026 | 21:59:42

Festa dei tifosi della Fiorentina a cui, telefonicamente ha partecipato il presidente Giuseppe Commisso.

Il patron ha parlato ai tifosi, affermando di voler proseguire i progetti del papà Rocco.

Le sue parole riportate da FirenzeViola: “Eventi come questo ci ricordano ciò che rende la Fiorentina diversa. Questo club non è soltanto seguito. È amato, difeso e portato nel cuore da generazioni di tifosi. Nel corso degli anni, sia mio padre Rocco che io abbiamo avuto il piacere di partecipare a serate come questa, e abbiamo sempre sentito l’affetto della Famiglia Viola. Quell’affetto non è mai stato dato per scontato. Ci ha dato energia, responsabilità e orgoglio. La vostra passione è una delle più grandi forze della Fiorentina”.

Commisso è tornato sulla scorsa stagione: “Ci ha messo profondamente alla prova. È stato un anno difficile, con momenti che hanno richiesto forza, decisioni difficili e unità. A un certo punto, ci siamo trovati in una situazione molto pericolosa, ma la Fiorentina ha fatto qualcosa di straordinario. Dalla posizione e dalle condizioni in cui ci trovavamo, nessun club nella storia della Serie A era mai riuscito a sfuggire a quel pericolo di retrocessione. La Fiorentina ci è riuscita perché, quando il momento richiedeva coraggio, il club ha risposto. Sono state prese decisioni importanti, la squadra si è assunta le proprie responsabilità e tutti hanno remato nella stessa direzione. I giocatori hanno lottato con orgoglio, lo staff ha lavorato con serietà e il popolo viola ha continuato a dare forza quando ce n’era più bisogno. Quell’unità, quella convinzione e quell’amore per la Fiorentina hanno fatto la differenza”.

Foto: facebook personale