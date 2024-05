Giuntoli: “Vincere la Coppa Italia darebbe la linfa necessaria per credere in un progetto”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha così parlato prima della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: “In questo momento non pensiamo al mercato, il prossimo anno ci saranno tante competizioni da organizzare. Dobbiamo ancora fare il punto col mister, lo faremo con la proprietà. Avremo tempo e modo per organizzare il futuro. Se la vittoria della Coppa Italia quanto può spostare i programmi? Vincere è sempre importante, aiuta a vincere. Ci darebbe la linfa necessaria per credere in un progetto”.

Foto: sito Juventus