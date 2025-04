Giuntoli: “Tudor? La volontà è quella di proseguire insieme. La decisione dopo il Mondiale per Club”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Parma.

Queste le sue parole: “Gli ultimi risultati potrebbero aver fatto alzare la quota Champions, ma dobbiamo pensare a noi e a vincere questa partita difficile per raggiungere il nostro obiettivo”.

Come avete gestito questi giorni?

“Siamo stati molto attenti, dando intensità ma senza esagerare i volumi. Sicuramente ci ha creato qualche disagio, come agli altri, ma dobbiamo pensare solo a fare una grande partita per portare via i tre punti”.

Tudor potrebbe restare?

“Siamo stati chiari dall’inizio, la volontà e la speranza è quella di stare insieme ma è una decisione che prenderemo alla fine del Mondiale per Club”.

Foti: sito Juventus